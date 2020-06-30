Özgü Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu arasına koronavirüs girdi!

Karantina günlerinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Güzel model Özge Ulusoy ve iş insanı Faruk Çolakoğlu aşkında yeni bir kriz çıktı. Sürekli yurt dışında görüşen ikili, koronavirüs yüzünden ayrı kaldı. Araya mesafelerin girmesinden sıkılan Faruk Çolakoğlu'nun aşkı bitirme kararı aldığı konuşuldu.

İşleri dolayısıyla yurt dışında yaşayan ve genellikle Fransa'da olan Çolakoğlu'nun, Ulusoy'dan ayrılmayı uzun süredir düşündüğü öğrenildi.

Daha önce de Özge Ulusoy'u terk eden Çolakoğlu, güzel modeli sosyal medyadan takipi bırakmış ancak Ulusoy, aşkını takip etmeyi sürdürmüştü.