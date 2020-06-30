30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Özgü Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu arasına koronavirüs girdi!

Özgü Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu arasına koronavirüs girdi!

ve iş insanı arasına girdi. İşleri nedeniyle yurt dışında yaşayan Faruk Çolakoğlu, salgın nedeniyle görüşemediği Ulusoy ile ipleri kopardı. Aradaki mesafeden sıkılan Çolakoğlu, aşkı bitirme kararı aldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
AŞKLARINI KORONAVİRÜS BİTİRDİ!

Karantina günlerinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Güzel model ve iş insanı aşkında yeni bir kriz çıktı. Sürekli yurt dışında görüşen ikili, yüzünden ayrı kaldı. Araya mesafelerin girmesinden sıkılan Faruk Çolakoğlu'nun aşkı bitirme kararı aldığı konuşuldu.

İşleri dolayısıyla yurt dışında yaşayan ve genellikle Fransa'da olan Çolakoğlu'nun, Ulusoy'dan ayrılmayı uzun süredir düşündüğü öğrenildi.

Daha önce de Özge Ulusoy'u terk eden Çolakoğlu, güzel modeli sosyal medyadan takipi bırakmış ancak Ulusoy, aşkını takip etmeyi sürdürmüştü.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA