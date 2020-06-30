Özgü Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu arasına koronavirüs girdi!
Özge Ulusoy ve iş insanı Faruk Çolakoğlu arasına koronavirüs girdi. İşleri nedeniyle yurt dışında yaşayan Faruk Çolakoğlu, salgın nedeniyle görüşemediği Ulusoy ile ipleri kopardı. Aradaki mesafeden sıkılan Çolakoğlu, aşkı bitirme kararı aldı.
Karantina günlerinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Güzel model Özge Ulusoy ve iş insanı Faruk Çolakoğlu aşkında yeni bir kriz çıktı. Sürekli yurt dışında görüşen ikili, koronavirüs yüzünden ayrı kaldı. Araya mesafelerin girmesinden sıkılan Faruk Çolakoğlu'nun aşkı bitirme kararı aldığı konuşuldu.
İşleri dolayısıyla yurt dışında yaşayan ve genellikle Fransa'da olan Çolakoğlu'nun, Ulusoy'dan ayrılmayı uzun süredir düşündüğü öğrenildi.
Daha önce de Özge Ulusoy'u terk eden Çolakoğlu, güzel modeli sosyal medyadan takipi bırakmış ancak Ulusoy, aşkını takip etmeyi sürdürmüştü.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'u tıraş etti
- Barış Akarsu doğum gününde mezarı başında anıldı
- 29 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
- Gençliğim Eyvah 4.yeni bölüm fragmanı izle! "Seni seviyorum..."
- Gençliğim Eyvah 3. bölümünde Zola'yı yıkan haber
- Sercan ile Nisa'nın ses kaydında ne var?
- Gençliğim Eyvah 3. yeni bölüm | Müge Anlı'ya katılacağız!
- Kraliçe'nin şatosuna asılan ilan şoke etti!
- Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi!
- Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 30 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- TOKİ Balıkesir Susurluk 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Balıkesir 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?
- Son dakika... ATA AÖF final sıonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?
- TOKİ Ağrı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Ağrı Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman?
- Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YÖK Atlas tercih robotu ile taban puanları, yüzdelik dilimleri sorgulama