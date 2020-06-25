Hülya Avşar'ın peçe takanlara ettiği hakaretlerine sosyal medyadan tepki yağdı

Hülya Avşar, önceki gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile birlikte yemeğe çıktı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, skandal açıklamalara imza attı. Daha önce maskesiz şekilde yürürken görüntülenmesiyle olay olan Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıktı ve 'peçe' yorumuyla olay oldu.

Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Hülya Avşar'ın peçe takanlarla ilgili yorumu sosyal medyada tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Hülya Avşar'a "Öcü gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir." sözleriyle yanıt verdi.

İşte Avşar'ın bu sözlerine Twitter'dan gelen tepkilerden bazıları:

* Hangi kültür, hangi vasıf ile inançlarından dolayı peçe takıp çarşaf giyen kadınları aşağılıyorsun. Bu ülkedeki asıl öcüler mikrofon uzatıldığında tesettüre saldıranlardır.

* "Öcü" gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir.

* Bu zihniyetle ölümüne kutuplaşacağız!