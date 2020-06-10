Usta oyuncu Ayşegül Atik gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Usta tiyatrocu Ayşegül Atik, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 yıldır kanserle mücadele eden ve 1,5 aydır hastanede tedavi gören Atik, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Atik, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, törene sanat dünyasından isimler de katıldı.
Yaklaşık 3 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden usta oyuncu Ayşegül Atik, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Atik, bugün Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
ESKİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI
Cenaze törenine katılan Atik'in eski eşi Ali Atik, oyuncunun son yıllarda kanser hastalığına yakalandığını belirterek, "Çok çaba gösterdi. Hastanedeki görevliler ve doktorlar da çok çaba sarf etti. Ancak yenemedi, maalesef yenildik. Hayatın kaçınılmaz sonlarından biri de bu. Yapacak bir şey yok. Üzüntülerimiz çok fazla ama geriye dönüp bakıldığında ona olan bu sevgi selini görmek ve yaşamak çok büyük mutluluk." diye konuştu.
Ali Atik, Ayşegül Atik'in çok iyi bir insan ve anne olduğuna da değinerek, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyken tanıştıklarını ve orada başlayan beraberliğin yıllarca sürdüğünü ifade etti. Usta oyuncunun arkada çok güzel iki evlat bıraktığını ifade eden Ali Atik, "Ne mutlu bize ve ona. Sevildiğini biliyorduk ama bugün burada bir kez daha anladık. Nur içinde yatsın." diye konuştu.
"HERKESİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ BİRİ"
Sanatçının oğlu Alper Atik ise annesiyle son günlerinde hep beraber olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Aslında 2-3 yıllık bir sürecin son 1,5 ayını hastanede tedaviyle geçirdi. Çok üzücü bir şey, çok üzüldük. Hep beraberdik. Bir gün kötü oldu, o gün de yoğun bakıma aldılar. Hiç istemiyordu yoğun bakıma gitmeyi ama orada da Allah uzun tutmadı onu. Herkesin gönlünde taht kurmuş biri. Mesajlar, telefonlar, ben yani inanamadım bu kadar da çok olduğuna. Hiç tanışmamış sadece televizyondan tanıyanlar için de bir anne, bir teyze, bir kardeş gibiydi. Gerçek hayatta neyse oydu aslında. Acımız büyük."
Cenaze namazına Ayşegül Atik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından isimler katıldı. Atik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.
AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?
Asıl adı Mürşide Arsoy olan Ayşegül Atik, 1948'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan usta oyuncu, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti.
Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde dersler veren Ayşegül Atik, "En Son Babalar Duyar" dizisinde de rol almıştı.
Sanatçı, "Şen Yuva" ve "Kısmetim Otel", "Kartallar Yüksek Uçar", "Sen de mi Şakir", "Alıştık Artık" gibi yapımların yanı sıra Devlet Tiyatrosunda "Gömü", "Ezgiler Ezgisi", "Ceza Kanunu", "Yollar Tükendi"nin de aralarında bulunduğu birçok oyunda rol almıştı.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu Burak Kut!
- Mazhar Alanson Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı
- Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy'un elini köpek parçaladı
- Demet Şener kızı İrem'in son hali şaşırttı! Boyunu geçti…
- Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım!
- Müge Anlı 10 Haziran Çarşamba tek parça izle
- Dilan Çıtak Tatlıses akıllanmadı! Maskesiz görüntülendi
- Feride Çetin: Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim
- Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı!
- Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...
- Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?
- Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?
- Son dakika: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bakan Soylu'dan açıklama!
- Son dakika: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı her gün ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi?
- LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS sınav yerleri açıklandı mı? LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- 10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?
- Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...
- ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?