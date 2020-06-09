Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti! Ayşegül Atik kimdir?

Ali Erkazan, Ali Sunal, Hatica Arslan, Levent Ülgen gibi oyuncularla birlikte rol aldığı En Son Babalar Dizisi ile hafızalara kazınan Ayşegül Atik'in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm tiyatro camiasını yasa boğdu.

1980'li yıllarda 'Önce alışveriş sonra fiş' sloganıyla da hatırlanan Ayşegül Atik'in ölüm haberi sonrası sosyal medyada taziye mesajları da gelmeye başladı.

ALİ BİÇİM KİMDİR?

Atik, 1948 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Mürşide Ersoy'dur. 5 kardeştirler. Ankara TED Koleji mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosunda, Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda tiyatro oyuncusu olarak görev yaptı. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı ve çeşitli tiyatro topluluklarında çalıştı. TRT'nin tek kanal olduğu yıllarda Ali Atik ve Levent Kırca ile beraber Televizyonda çeşitli skeçlerde yer aldı.

80'li yıllarda eşi Ali Atik ile birlikte çektikleri "Önce alışveriş sonra fiş" sloganlı KDV reklamlarında rol aldı.

1977 yılında oyuncu Ali Atik ile evlendi. 2002 yılında boşandı. Alper ve Argun Atik adlarında iki oğlu vardır.

KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesinde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev aldı.

2001 yılında Işıl Yücesoy yönetmenliğinde Ayşegül Atik Tiyatrosu'nda "Gizli Bahçe" adlı tiyatro oyununda oynadı.

2002 yılında Birol Güven'in yaptığı ve başrollerinde Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Arzu Balkan, Ali Sunal, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Selahattin Taşdöğen, Büşra Pekin gibi oyuncuların oynadığı "En Son Babalar Duyar" adlı dizide rol aldı.

2007 yılında "Kısmetim Otel" adlı dizide Yıldız Kenter, Tarık Papuççuoğlu, Ekin Türkmen, Gürgen Öz, Ege Aydan, Binnur Şerbetçioğlu, Murat Akkoyunlu ile beraber rol aldı.

2010 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın senaryosunu Emrah Serbes'in yaptığı "Şen Yuva" adlı dizide; Ayşegül Atik, Altan Erkekli, Ceyda Düvenci, Levent Üzümcü, Alper Kul, Osman Berk Selvi, Mehtap Bayri, Caner Alkaya, Meltem Yılmazkaya, Okan Çabalar, İrem Sak, Bican Günalan, Erdem Yenerbirlikte oynamıştır.

2017 yılında Fox Tv'de oynayan ve başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan'ın paylaştığı "Dayan Yüreğim" dizisinde 24 Şubat 2017 akşamı, 4'üncü bölümünden itibaren Ayşegül Atik de diziye dahil olup Cansel Elçin'in annesi Türkan karakterini canlandırdı.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

1989 - Alıştık Artık (TV Dizisi)

Senaryo :

1989 - Alıştık Artık (TV Dizisi)

Oyuncu :

2017 - Dayan Yüreğim (Türkan) (TV Dizisi)

2017 - Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2015 - Ali Kundilli 2 (Alinin Babaannesi) (Sinema Filmi)

2010 - Şen Yuva (Gülümser) (TV Dizisi)

2007 - Kısmetim Otel (Ayten Kısmetim) (TV Dizisi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Şükran Yalçın) (TV Dizisi)

1989 - Alıştık Artık (TV Dizisi)

1986 - Sen de mi Şakir (Video)

1983 - Kartallar Yüksek Uçar (Özlem Onursal Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1979 - Tatlı Çarşamba (Ayşegül) (TV Dizisi)

1978 - Taşı Toprağı Altın Şehir (Fatma) (Sinema Filmi)