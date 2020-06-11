Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den koronavirüs salgını sürecinde alkışlık hareket!

Oyunculuğu kadar örnek aile hayatıyla da geniş hayran kitlesine sahip olan Tolgahan Sayışman, bir kez daha alkışları topladı. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden 38 yaşındaki oyuncu, koronavirüs sürecinde de boş durmadı.

Kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Sayışman, şunları söyledi:

"Salgın döneminde hem yurt içi hem yurt dışı kiracılarımdan normalleşene kadar kira almak istemedim. Tüm dünyada insanlar, ekonomik anlamda da zor günler geçiriyor. Ben de elimden geldiğince kiracılarıma bu şekilde destek vermek istedim."

ETİLER'DE BAKIM GÜNÜ

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de kuaförü Adem Terzi'yle beraber görüntülendi. Sayışman'ın maskesi de dikkat çekti.