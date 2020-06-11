11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Magazin Haberleri Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den koronavirüs salgını sürecinde alkışlık hareket!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den koronavirüs salgını sürecinde alkışlık hareket!

Bugüne kadar yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden , koronavirüs salgını döneminde de yardımseverliğini konuşturdu. Eşi ile birlikte salgın döneminde yurt içi ve yurt dışındaki kiracılarının hiçbirinden para almadı.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020
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SALGIN SÜRECİNDE ALKIŞLIK HAREKET!

Oyunculuğu kadar örnek aile hayatıyla da geniş hayran kitlesine sahip olan , bir kez daha alkışları topladı. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden 38 yaşındaki oyuncu, koronavirüs sürecinde de boş durmadı.

Kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Sayışman, şunları söyledi:

"Salgın döneminde hem yurt içi hem yurt dışı kiracılarımdan normalleşene kadar kira almak istemedim. Tüm dünyada insanlar, ekonomik anlamda da zor günler geçiriyor. Ben de elimden geldiğince kiracılarıma bu şekilde destek vermek istedim."

ETİLER'DE BAKIM GÜNÜ

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de kuaförü Adem Terzi'yle beraber görüntülendi. Sayışman'ın maskesi de dikkat çekti.

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