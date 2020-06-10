D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu Burak Kut!

Her hafta birbirinden değerli sanatçıların konuk olduğu D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu olan Burak Kut, kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor!

Bu çarşamba saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve Youtube ortak canlı olarak izleyebilirisiniz!