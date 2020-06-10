D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu Burak Kut!
D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu 90’lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Burak Kut oluyor. Bu akşam canlı olarak yayınlanacak konseri saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve Youtube ortak canlı olarak izleyebilirsiniz!
Her hafta birbirinden değerli sanatçıların konuk olduğu D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu olan Burak Kut, kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor!
Bu çarşamba saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve Youtube ortak canlı olarak izleyebilirisiniz!
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy'un elini köpek parçaladı
- Demet Şener kızı İrem'in son hali şaşırttı! Boyunu geçti…
- Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım!
- Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!
- Dilan Çıtak Tatlıses akıllanmadı! Maskesiz görüntülendi
- Mazhar Alanson Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı
- Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı
- Feride Çetin: Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim
- Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı!
- Müge Anlı 10 Haziran Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...
- Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?
- Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?
- Son dakika: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bakan Soylu'dan açıklama!
- Son dakika: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı her gün ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi?
- LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS sınav yerleri açıklandı mı? LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- 10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?
- Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...
- ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?