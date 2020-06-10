10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu Burak Kut!

D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu Burak Kut!

D&R'la 'in yeni konuğu 90’lı yıllara damgasını vuran şarkıcı oluyor. Bu akşam canlı olarak yayınlanacak konseri saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve ortak canlı olarak izleyebilirsiniz!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
ABONE OL
D&R'LA EVDE MÜZİK'İN YENİ KONUĞU BURAK KUT!

Her hafta birbirinden değerli sanatçıların konuk olduğu D&R'la 'in yeni konuğu olan , kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor!

Bu çarşamba saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve ortak canlı olarak izleyebilirisiniz!

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA