Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı oğlu Pars'ı yaşatmak için...

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan oğlu Pars, geçtiğimiz günlerde lenfoma kanserine yenildi. Acılı annenin iki senedir hasta olan 10 yaşındaki Pars'a, bir yıldır kemik iliği verdiği öğrenildi. Pars için kendi kemik iliği uyduktan sonra nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile başlayan Ebru Şallı, geçtiğimiz Ağustos ayında hastaneye yattı. Bu zor nakil işleminden birkaç gün sonra da Pars tedaviye yanıt verince bütün aile sevinmişti.

TAZİYELERE DÖNEMEDİ

Ancak hastalığın nüksetmesi sebebiyle Ebru Şallı'nın tamamen yıkıldığı belirtildi. Şallı'nın günlerdir evinden çıkmadığı ve hala taziyelere bile cevap vermeden oğlunun eşyaları ile vakit geçirdiği öğrenildi.