30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı oğlu Pars'ı yaşatmak için...

Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı oğlu Pars'ı yaşatmak için...

’nın  ile evliliğinden olan oğlu , geçtiğimiz günlerde lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıl boyunca tedavi gören Pars'ı yaşatmak için Ebru Şallı'nın 1 yıl boyunca ilik verdiği öğrenildi. Ancak hastalık yeniden nüksetti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
ABONE OL
ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! EBRU ŞALLI OĞLU'NU YAŞATMAK İÇİN...

'nın eski eşi 'dan olan oğlu , geçtiğimiz günlerde lenfoma kanserine yenildi. Acılı annenin iki senedir hasta olan 10 yaşındaki Pars'a, bir yıldır kemik iliği verdiği öğrenildi. Pars için kendi kemik iliği uyduktan sonra nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile başlayan Ebru Şallı, geçtiğimiz Ağustos ayında hastaneye yattı. Bu zor nakil işleminden birkaç gün sonra da Pars tedaviye yanıt verince bütün aile sevinmişti.

TAZİYELERE DÖNEMEDİ

Ancak hastalığın nüksetmesi sebebiyle Ebru Şallı'nın tamamen yıkıldığı belirtildi. Şallı'nın günlerdir evinden çıkmadığı ve hala taziyelere bile cevap vermeden oğlunun eşyaları ile vakit geçirdiği öğrenildi.

Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir? LENFOMA HASTALIĞI NEDİR? LENFOMA NE DEMEK? LENF KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ebru Şallı 23 Nisan’ı Pars’ın görüntüleriyle kutladı! Yürek yakan paylaşım… EBRU ŞALLI 23 NİSAN'I PARS'IN GÖRÜNTÜLERİYLE KUTLADI! YÜREK YAKAN PAYLAŞIM…
Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’dan ilk paylaşım geldi OĞLU PARS’I KAYBEDEN EBRU ŞALLI’DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ
Ebru Şallı ve Harun Tan’ın oğlu Pars’ın son görüntüsü ortaya çıktı EBRU ŞALLI VE HARUN TAN’IN OĞLU PARS’IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA