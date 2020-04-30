Sağlık Bakanlığından Eda Ece’nin yardım talebine jet yanıt

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Eda Ece, evinde kendisine yardımcı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise yanıt gecikmedi.

BAKANLIKTAN YANIT GECİKMEDİ

Eda Ece, Twitter hesabından, "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" paylaşımıyla çağrıda bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaparken şu sözlerle teşekkür etti: "Hızlı cevabınız için yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur."

