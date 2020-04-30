Sağlık Bakanlığından Eda Ece’nin yardım talebine jet yanıt
Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet tüm gücüyle çalışırken vatandaşlardan gelen yardım taleplerine de tek tek yetişmeye devam ediyor. Son olarak oyuncu Eda Ece’nin talebine yetişen Sağlık Bakanlığı, 11 yaşındaki hastayı ilacına kavuşturmak için harekete geçti. Eda Ece, yanında çalışan yardımcısının epilepsi hastası oğlu için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bakanlıktan Eda Ece'ye anında cevap geldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Eda Ece, evinde kendisine yardımcı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise yanıt gecikmedi.
BAKANLIKTAN YANIT GECİKMEDİ
Eda Ece, Twitter hesabından, "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" paylaşımıyla çağrıda bulundu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaparken şu sözlerle teşekkür etti: "Hızlı cevabınız için yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur."
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