İclal Aydın'ın acı kaybı! Anneannesini kaybetti!
Oyuncu İclal Aydın’ın anneannesi Sabire Çoker vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Aydın, duygu yüklü bir not yazdı.
İclal Aydın'ın anneannesi Sabire Çoker hayatını kaybetti. Annesi Yücel Aydın ve anneannesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak acı haberi duyuran İclal Aydın, o karenin altına duygu yüklü satırlar yazdı.
İşte o paylaşım:
"Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik. Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor. Anneannem şimdi Ihlara'da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire'yi yeniden göğsüne aldı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Survivor'daki villanın sahibi ortaya çıktı! Sır gibi saklamıştı
- Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit paylaştı sosyal medya yıkıldı!
- Kuruluş Osman 20. bölüm fragmanı yayınlandı
- Gün gelecek, bu topraklara hilal parıltısı yayılacak
- İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kim çıktı!
- Osman Bey Sungurtekin ile buluştu
- Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!
- Kongar Osman Bey'in peşinde
- Esra Erol'da 29 Nisan Çarşamba
- Aycan Yanaç’ın mesajlarının altından o futbolcu çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi
- 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?