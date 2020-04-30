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İclal Aydın'ın acı kaybı! Anneannesini kaybetti!

Oyuncu ’ın anneannesi vefat etti. Acı haberi hesabından duyuran Aydın, duygu yüklü bir not yazdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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İCLAL AYDIN'IN ACI KAYBI!

'ın anneannesi hayatını kaybetti. Annesi Yücel Aydın ve anneannesinin fotoğrafını hesabından paylaşarak acı haberi duyuran İclal Aydın, o karenin altına duygu yüklü satırlar yazdı.

İşte o paylaşım:

"Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik. Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor. Anneannem şimdi Ihlara'da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire'yi yeniden göğsüne aldı."

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