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Haberler Galeri Ebru Şallı 23 Nisan’ı Pars’ın görüntüleriyle kutladı! Yürek yakan paylaşım…

Ebru Şallı 23 Nisan’ı Pars’ın görüntüleriyle kutladı! Yürek yakan paylaşım…

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma nedeniyle tedavi gören Pars, Cuma günü Kilyos'ta toprağa verildi. Oğlunun kaybıyla büyük bir acı yaşayan Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılını Instagram hesabından Pars'ın görüntülerini paylaşarak kutladı.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:08
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Ebru Şallı 23 Nisan’ı Pars’ın görüntüleriyle kutladı! Yürek yakan paylaşım…

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıldır mücadele ettiği hastalıkla savaşını 16 Nisan'da kaybetti.

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Ebru Şallı 23 Nisan’ı Pars’ın görüntüleriyle kutladı! Yürek yakan paylaşım…

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlunu toprağa veren Şallı, 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesabından oğlunun görüntülerini paylaşarak kutladı.

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Ebru Şallı 23 Nisan’ı Pars’ın görüntüleriyle kutladı! Yürek yakan paylaşım…

6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars'ı ağırlamıştı.

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Ebru Şallı 23 Nisan’ı Pars’ın görüntüleriyle kutladı! Yürek yakan paylaşım…

Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Instagram sayfasında o görüntülerle kutladı.

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Ebru Şallı 23 Nisan’ı Pars’ın görüntüleriyle kutladı! Yürek yakan paylaşım…