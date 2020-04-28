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Son dakika: Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören dün evinde hayatını kaybetmişti. Yerlitaş, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, vasiyeti yerine getirilerek 'na defnedildi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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NUR YERLİTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı , dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi.

Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı , gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü. Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine 'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.

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