Son dakika: Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören Nur Yerlitaş dün evinde hayatını kaybetmişti. Yerlitaş, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, vasiyeti yerine getirilerek Ulus Mezarlığı'na defnedildi.
2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş, dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi.
Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü. Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Kılıçlar çekiliyor! Osman Bey ve Dündar karşı karşıya
- Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
- Aşk 101 2. sezon olacak mı?
- Nur Yerlitaş’a dostları böyle veda etti: Son nefesine kadar yanındaydım!
- Nur Yerlitaş’ın vasiyeti ortaya çıktı!
- Sosyal medyaya düşen fotoğraf olay oldu!
- Demet Akalın’ı suçlamıştı! Ortaç'ın videosu ortalığı karıştırdı
- Sırtı görenleri şoke etmişti! Yorumlara cevap geldi
- Bülent Ersoy'un annesinin cenaze programı belli oldu
- Sungur Tekin Kuruluş Osman'a geri mi dönüyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
- Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama