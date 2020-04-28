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Sibel Can yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’a gözyaşları içinde veda etti
Geçtiğimiz yıl beyin kanseri nedeniyle iki büyük ameliyat geçiren ve zor günler yaşayan ünlü modacı Nur Yerlitaş dün evinde hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Yerlitaş'ın naaşı akşam saatlerinde evinden alınarak hastane morguna kaldırıldı. Ünlü modacının yakın arkadaşı Sibel Can, tabutun taşındığı anlarda gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:55
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