Sibel Can yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’a gözyaşları içinde veda etti

Şarkıcı Cenk Eren, uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören Yerlitaş'ın vefat ettiğini duyurdu: Çok çok üzgünüm. Çok eski, çok kıymetli bir dostumu, hepinizin hayatına da bir izin olan sevgili Nur Yerlitaş'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin…