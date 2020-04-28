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Sibel Can yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’a gözyaşları içinde veda etti

Geçtiğimiz yıl beyin kanseri nedeniyle iki büyük ameliyat geçiren ve zor günler yaşayan ünlü modacı Nur Yerlitaş dün evinde hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Yerlitaş'ın naaşı akşam saatlerinde evinden alınarak hastane morguna kaldırıldı. Ünlü modacının yakın arkadaşı Sibel Can, tabutun taşındığı anlarda gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:55
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Sibel Can yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’a gözyaşları içinde veda etti

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren ünlü modacı Nur Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olduktan sonra zor günler geçirmişti.

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Sibel Can yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’a gözyaşları içinde veda etti

Şarkıcı Cenk Eren, uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören Yerlitaş'ın vefat ettiğini duyurdu: Çok çok üzgünüm. Çok eski, çok kıymetli bir dostumu, hepinizin hayatına da bir izin olan sevgili Nur Yerlitaş'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin…

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Sibel Can yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’a gözyaşları içinde veda etti

Beynindeki tümörle yaşayan, fark edildikten sonra ameliyat masasına yatan modacının, tedavi sürecinde verdiği kilolar sevenlerini endişelendirmişti.

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Sibel Can yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’a gözyaşları içinde veda etti

Geçirdiği zor günlerle ve tedavi süreciyle alakalı olarak açıklama yapan Nur Yerlitaş, "Her gün gidiyorum kemoterapiye ve bu beni çok yordu." ifadelerini kullanmıştı:


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Sibel Can yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’a gözyaşları içinde veda etti

Nur Yerlitaş,en son bu fotoğrafını paylaşıp, "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim bende kal #evdekal" yazmıştı.