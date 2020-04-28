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Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın cenaze programı belli oldu

Usta sanatçı yakın arkadaşı ’ın arından annesi ’ı da kaybederek iki acı birden yaşamıştı. Dün 'da yaşadığı evinde hayatını kaybeden Ersoy'un annesinin cenazesinin detayları belli oldu.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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BÜLENT ERSOY'UN ANNESİNİN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Türki müziğinin usta ismi , dün 'ın ardından annesini de kaybetti.

Acı haberi ünlü şarkıcının basın danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ardından 'ın cenazesinin tarih ve saati de açıklandı.

Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın cenazesi, 29 Nisan Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

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