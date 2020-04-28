Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın cenaze programı belli oldu
Usta sanatçı Bülent Ersoy yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’ın arından annesi Necla Poyraz’ı da kaybederek iki acı birden yaşamıştı. Dün İstanbul'da yaşadığı evinde hayatını kaybeden Ersoy'un annesinin cenazesinin detayları belli oldu.
Türki müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, dün Nur Yerlitaş'ın ardından annesini de kaybetti.
Acı haberi ünlü şarkıcının basın danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ardından Necla Poyraz'ın cenazesinin tarih ve saati de açıklandı.
Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın cenazesi, 29 Nisan Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.
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