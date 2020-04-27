Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

Son dakika... Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın ölüm haberi sevenlerini hüzne boğarken, ünlü modacının hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Geçirdiği zon günlerle alakalı Nur Yerlitaş, "Her gün gidiyorum kemoterapiye ve bu beni çok yordu." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi? İşte Nur Yerlitaş'ın hayat hikayesi...