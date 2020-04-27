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Haberler Galeri Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

Son dakika... Ünlü modacı Nur Yerlitaş'tan sevenlerine üzücü haber geldi. Kanser tedavici gören Nur Yerlitaş'ın hayatını katbettiği öğrenildi. Nur Yerlitaş'ın ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Nur Yerlitaş neden öldü? Nur Yerlitaş ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi? İşte Nur Yerlitaş hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 16:30
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Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

Son dakika... Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın ölüm haberi sevenlerini hüzne boğarken, ünlü modacının hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Geçirdiği zon günlerle alakalı Nur Yerlitaş, "Her gün gidiyorum kemoterapiye ve bu beni çok yordu." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi? İşte Nur Yerlitaş'ın hayat hikayesi...

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Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

NUR YERLİTAŞ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

2017 yılında meme küçültme ameliyatı için gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konan ve acilen ameliyata alan Nur Yerlitaş'a 2018 yılında beyin kanseri teşhisi konuldu. 6 Ağustos 2018 tarihinde beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 27 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

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Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı.

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Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

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Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.