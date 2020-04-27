HaberlerGaleriSon dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
Son dakika... Ünlü modacı Nur Yerlitaş'tan sevenlerine üzücü haber geldi. Kanser tedavici gören Nur Yerlitaş'ın hayatını katbettiği öğrenildi. Nur Yerlitaş'ın ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Nur Yerlitaş neden öldü? Nur Yerlitaş ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi? İşte Nur Yerlitaş hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.04.2020 16:22Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 16:30