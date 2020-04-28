28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Çağla Şıkel'den kanser hastası minikler için alkışlık hareket!

Çağla Şıkel'den kanser hastası minikler için alkışlık hareket!

Çağla Şıkel hastası minikler için kollarını sıvadı. 'dan 'e, 'den 'a kadar birçok ünlü ismin katıldığı yardım hareketine destek veren Çağla Şıkel giymediği kıyafetleri bağışladı. Elde edilen gelir, 51 kanser hastası miniğin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
ÇAĞLA ŞIKEL'DEN ALKIŞLIK YARDIM!

'dan 'e, 'den 'a kadar birçok ünlü ismin katıldığı yardım hareketine destek veren son isim Çağla Şıkel oldu. Tarzıyla büyük beğeni toplayan 41 yaşındaki iki çocuk annesi manken, giymediği kıyafetlerini internette bağışladı.

51 MİNİK KANSER HASTASINA DESTEK OLDU

Güzel model, fazla eşyaların satışından elde edilen gelirin, sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını sağlayan bir moda platformuna destek oldu. Şıkel'ın kıyafetlerinden elde edilen gelir tedavisi gören 51 çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Güzel model, kıyafetlerini alıp 51 miniğe destek olan hayranlarına teşekkür etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA