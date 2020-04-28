Çağla Şıkel'den kanser hastası minikler için alkışlık hareket!
Çağla Şıkel kanser hastası minikler için kollarını sıvadı. Sinem Kobal'dan Aslı Enver'e, Demet Özdemir'den Pınar Altuğ'a kadar birçok ünlü ismin katıldığı yardım hareketine destek veren Çağla Şıkel giymediği kıyafetleri bağışladı. Elde edilen gelir, 51 kanser hastası miniğin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı.
Sinem Kobal'dan Aslı Enver'e, Demet Özdemir'den Pınar Altuğ'a kadar birçok ünlü ismin katıldığı yardım hareketine destek veren son isim Çağla Şıkel oldu. Tarzıyla büyük beğeni toplayan 41 yaşındaki iki çocuk annesi manken, giymediği kıyafetlerini internette bağışladı.
51 MİNİK KANSER HASTASINA DESTEK OLDU
Güzel model, fazla eşyaların satışından elde edilen gelirin, sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını sağlayan bir moda platformuna destek oldu. Şıkel'ın kıyafetlerinden elde edilen gelir kanser tedavisi gören 51 çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı.
HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Güzel model, kıyafetlerini alıp 51 miniğe destek olan hayranlarına teşekkür etti.
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