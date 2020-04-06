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İbrahim Tatlıses'in kızından kötü haber! Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medyadan böyle duyurdu!

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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İBRAHİM TATLISES'İN KIZINDAN KÖTÜ HABER!

Ünlü sanatçı 'in kızı Tatlıses, corona virüse yakalandığını takipçilerine sosyal medya üzerinden duyurdu. Tat ve duyu kaybı yaşadığını belirten Tatlıses, "Covid-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Dilan Çıtak Tatlıses'in erkek arkadaşı 'in de geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

'in kızı Tatlıses de corona virüse yakalandı.

"COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

Dilan haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 testi pozitif çıkmıştır."

Dilan Çıtak'ın sevgilisi 'de corona virüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.

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