İbrahim Tatlıses'in kızından kötü haber! Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medyadan böyle duyurdu!
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, corona virüse yakalandığını takipçilerine sosyal medya üzerinden duyurdu. Tat ve duyu kaybı yaşadığını belirten Tatlıses, "Covid-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Dilan Çıtak Tatlıses'in erkek arkadaşı Levent Dörter'in de geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de corona virüse yakalandı.
"COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTIR"
Dilan haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu:
"Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 testi pozitif çıkmıştır."
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter'de corona virüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.
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