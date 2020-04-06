Harry Potter hayranlarını üzen haber! J.K. Rowling coronavirüse yakalandı
Dünyanın en ünlü fantastik edebiyat eserlerinden Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling, koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi. Doktor olan eşinin tavsiyeleriyle iyileştiğini belirtti.İngiltere'nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi. Doktor olan eşinin tavsiyeleriyle iyileştiğini belirtti.
Dünyanın en ünlü fantastik edebiyat eserlerinden Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, 2 haftadır koronavirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı. Test yaptırmadığını belirten Rowling, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen iyileştiğini ifade etti.
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