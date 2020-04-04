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Levent Dörter: Dilan öldürmeseydi, bu virüs nasıl öldürsün?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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DİLAN ÖLDÜRMESEYDİ, BU VİRÜS NASIL ÖLDÜRSÜN?

Uzun süredir 'in kızı Tatlıses ile aşk yaşayan Levent Dörter, koronavirüse yakalanması nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses ile Instagram'da ortak canlı yayın yapan Dörter, "Dilan beni öldürmediyse bu virüs nasıl öldürsün" sözleriyle takipçilerini güldürdü.

Hastanede corona virüs tedavisi gören Levent Dörter, sevgilisi Tatlıses ile Instagram'da ortak yayın yaptı.

Levent Dörter'in "Bodrum'da Emrah'la beni nasıl bastığını anlatsana" sözleri üzerine Tatlıses o günü anlattı:

"Bu iki gerizekalı yanlarına iki varoş almış. Beni görünce kaçtılar!" Dörter'in "Dilan beni 5 yılda öldürmediyse bu virüs nasıl öldürsün?" sözleri de güldürdü.

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