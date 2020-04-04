Levent Dörter: Dilan öldürmeseydi, bu virüs nasıl öldürsün?

Uzun süredir İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile aşk yaşayan Levent Dörter, koronavirüse yakalanması nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses ile Instagram'da ortak canlı yayın yapan Dörter, "Dilan beni öldürmediyse bu virüs nasıl öldürsün" sözleriyle takipçilerini güldürdü.

Hastanede corona virüs tedavisi gören Levent Dörter, sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile Instagram'da ortak yayın yaptı.

Levent Dörter'in "Bodrum'da Emrah'la beni nasıl bastığını anlatsana" sözleri üzerine Tatlıses o günü anlattı:

"Bu iki gerizekalı yanlarına iki varoş almış. Beni görünce kaçtılar!" Dörter'in "Dilan beni 5 yılda öldürmediyse bu virüs nasıl öldürsün?" sözleri de güldürdü.