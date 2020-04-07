Sema Sipahioğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
İş hayatının sevilen ismi Sema Sipahioğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kuru öksürük şikayetiyle hastaneye giden iş insanı Sipahioğlu "Her şey tomografide çıktı” dedi.
İş ve cemiyet hayatının sevilen ismi Sema Sipahioğlu virüs kaptı. Yakınları telaş yaptı.
Sema Sipahioğlu, "Dün gece korona kervanına katıldım. Daha önce 2 kere test yaptırdığım halde hep negatif çıktı. 3-4 gündür ciğerlerimde garip bir yanma vardı, ara sıra ağrı giriyordu. Kuru öksürük başlayınca tekrar hastaneye gittim. Her şey tomografide çıktı" dedi.
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