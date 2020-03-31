Levent Dörter'in koronavirüs test sonucu pozirtif çıktı! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu
Ünlü şarkıcı Levent Dörter, önceki akşam koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Dörter, coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Takipçilerinden dua isteyen Dörter, 'Bence kafanızı bile dışarı çıkarmayın' uyarısı yaptı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, önceki akşam corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı, Dörter'in test sonucu pozitif çıktı.
Levent Dörter kötü haberi sosyal medya hesabından verdi:
"Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı..Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua... Hepinizi çok seviyorum..."
Dün yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs belirtileri gösterdiği için hastanede tedavi altına alındığını belirten Dörter, "Evden dışarı sadece market için çıktım ya da sipariş verdiklerimi içeri aldım. Hiçbir şeye eldivensiz dokunmayın. Bence kafanızı bile dışarı çıkarmayın. Buluyor bu lanet virüs" uyarısında bulunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Hercai’den örnek yardım: 75 aile için harekete geçtiler
- Bebekleri dünyaya geldi! İlk fotoğrafını paylaştı
- Hadise ile Kaan Yıldırım evlerini ayırdı!
- Esra Erol'da 30 Mart Pazartesi tek parça izle
- Ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Çanakkale'deki evinde mahsur kaldı
- Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...
- Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!
- Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!
- Türkiye ‘Milli Dayanışma Kampanyası’yla kenetlendi! Ünlü isimlerden destek geldi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?
- 62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?
- İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları tek parça
- Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?