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Levent Dörter'in koronavirüs test sonucu pozirtif çıktı! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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KORONAVİRÜS TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI!

Ünlü şarkıcı , önceki akşam koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bugün hesabından yeni bir açıklama yapan Dörter, coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Takipçilerinden dua isteyen Dörter, 'Bence kafanızı bile dışarı çıkarmayın' uyarısı yaptı.

'in kızı 'ın sevgilisi , önceki akşam corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı, Dörter'in test sonucu pozitif çıktı.

Levent Dörter kötü haberi hesabından verdi:

"Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı..Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua... Hepinizi çok seviyorum..."

Dün yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs belirtileri gösterdiği için hastanede tedavi altına alındığını belirten Dörter, "Evden dışarı sadece market için çıktım ya da sipariş verdiklerimi içeri aldım. Hiçbir şeye eldivensiz dokunmayın. Bence kafanızı bile dışarı çıkarmayın. Buluyor bu lanet virüs" uyarısında bulunmuştu.

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