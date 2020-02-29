Derya Uluğ ve Asil Gök şehitler için şarkı yazı! Sözleri yürek sızlattı
Şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen sevgilisi Asil Gök’ten İdlib’de şehit olan askerlerimiz için duygulandıran bir hamle geldi. Yaşanan acı olay sonrası birçok ünlü isim yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini paylaşırlarken Derya Uluğ, “Acımızı yazarak paylaşıyoruz” notuyla şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı takipçileriyle paylaştı.
Dün İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu. Acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.
"ACIMIZI YAZARAK PAYLAŞIYORUZ"
Şarkıcı Derya Uluğ ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök'ten duygulandıran bir paylaşım geldi. Çift, "Elden bir şey gelmiyor. Biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı takipçileriyle paylaştı.
İşte Derya Uluğ ve Asil Gök'ün yazdığı o şarkı ve s��zleri...
ÇOCUK
İçimde derinden kocaman bir yas
Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş
Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş
Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş
İçimde derinden kocaman bir ağıt
Nasıl miktar belirler imzalı bi kağıt
Küçük bir çocuk cephede başında ateşler
O ateşle bir değil bin Ocak yandık
Nasıl geçer Mehmet
Yokluğunun acısı
Annen kadar olmasa da
Ben de döktüm gözyaşı
Nasıl olur Mehmet
Daha küçücüktün evet
Toprak bile ağlarken
Annen nasıl dayansın Mehmet
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