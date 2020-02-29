Derya Uluğ ve Asil Gök şehitler için şarkı yazı! Sözleri yürek sızlattı

Şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen sevgilisi Asil Gök’ten İdlib’de şehit olan askerlerimiz için duygulandıran bir hamle geldi. Yaşanan acı olay sonrası birçok ünlü isim yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini paylaşırlarken Derya Uluğ, “Acımızı yazarak paylaşıyoruz” notuyla şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı takipçileriyle paylaştı.

Dün İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu. Acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

"ACIMIZI YAZARAK PAYLAŞIYORUZ"

Şarkıcı Derya Uluğ ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök'ten duygulandıran bir paylaşım geldi. Çift, "Elden bir şey gelmiyor. Biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı takipçileriyle paylaştı.

İşte Derya Uluğ ve Asil Gök'ün yazdığı o şarkı ve s��zleri...

ÇOCUK

İçimde derinden kocaman bir yas

Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş

Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş

Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş

İçimde derinden kocaman bir ağıt

Nasıl miktar belirler imzalı bi kağıt

Küçük bir çocuk cephede başında ateşler

O ateşle bir değil bin Ocak yandık

Nasıl geçer Mehmet

Yokluğunun acısı

Annen kadar olmasa da

Ben de döktüm gözyaşı

Nasıl olur Mehmet

Daha küçücüktün evet

Toprak bile ağlarken

Annen nasıl dayansın Mehmet