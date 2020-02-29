29 Şubat Survivor bu akşam var mı? Survivor ne zaman yayınlanacak?
Survivor bu akşam var mı? TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aranıyor. Survivor ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. İdlib’de meydana gelen hava saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit olmuştu. Türkiye’yi yasa boğan olay nedeniyle Survivor yeni bölüm yayınlanmamıştı. Peki, Survivor bu akşam var mı?
29 Şubat Survivor bu akşam var mı? Survivor ne zaman yayınlanacak? Survivor yeni bölüm ne zaman sorusuna programın takipçileri tarafından yanıt aranıyor. Ünlüler ve Gönüller takımlarının yarıştığı Survivor programının yeni bölümü dün akşam yayınlanmamıştı. İdlib'de meydana gelen saldırıda 34 askerimizin şehit olması nedeniyle Survivor ekranlara gelmedi. Peki, Survivor bu akşam var mı? İşte detaylar…
SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?
TV 8 yayın akışında Survivor'un yeni bölümünün bu akşam yayınlanacağı gözüküyor. Ancak programın yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda henüz yeni bir bilgi bulunmuyor.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Survivor'ın 25 Şubat Salı günü yayınlanan bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Önceki bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında eleme adayını belirlemek üzere oylama yapılmış ve ilk eleme adayı Derya Can Göçen olmuştu.
Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise en çok SMS'i alan iki yarışmacı tarafından belirlendi. En çok SMS'i Ersin ve Barış aldı. Barış haftanın ikinci eleme adayı olarak Melis'i gösterdi. Ersin ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak Mert'i gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Derya Can Göçen, Tuğba Melis Türk ve Mert Öcal oldu.
Acun Ilıcalı ise bu hafta Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Survivor'da elenen isim Tuğba Melis Türk oldu. Melis Survivor'dan ağlayarak değil, kendi engellerini aşarak ve güzel dostluklar kazanarak gittiğini söyledi.
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