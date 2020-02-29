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Alişan mültecilere müdahale eden ülkelere ateş püskürdü

İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından sınır kapılarının açılmasının ardından sınıra giden mültecileri kabul etmeyen Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında mültecilere müdahale etti. Mültecilere atılan gaz ve ses bombalarından aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi etkilendi. Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınıra giden göçmenlere gaz bombası ile müdahale eden ülkelere ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 29.02.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 15:13
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Alişan mültecilere müdahale eden ülkelere ateş püskürdü

34 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamasının ardından mülteciler Avrupa kapısına akın etti. Göçmenleri kabul etmeyen Yunanistan ve Bulgaristan ise sınır kapılarında geniş önlemler aldı. Alişan ise göçmenleri kabul etmeyen ülkelere isyan etti.

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Alişan mültecilere müdahale eden ülkelere ateş püskürdü

GÖÇMENLER SINIRA AKIN ETTİ

Aralarında Suriyeli, İranlı, Iraklı, Faslı ve Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, sırtlarına çantalarını takıp İstanbul'dan taksiler ve otobüslerle yola çıkarak Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldi. İzmir, Aydın ve Çanakkale'deki göçmenler de denize akın etti. Göçmenleri kabul etmeyen ülkeler ise sınır kapısında gaz bombaları ile müdahale etti.

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Alişan mültecilere müdahale eden ülkelere ateş püskürdü

"NEREDEYSE ÜZERLERİNE KURŞUN ATACAK"

Sosyal medyada dolaşan iddialarda ise Yunan askerlerin mültecileri darp ettiği ileri sürüldü. Bu konuyla alakalı Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin gaz bombasına maruz kaldığı anların fotoğrafını Instagram'dan paylaşan şarkıcı Alişan şu ifadeleri kullandı:

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Alişan mültecilere müdahale eden ülkelere ateş püskürdü

"Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Koskoca Avrupa, Türkiye'nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten insancıl Avrupa! Sizin insan kriteriniz ne?

Kapıları bir açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacak. Sizin insan kriteriniz sadece kendi ırkınız mı? Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Aramızdaki fark bu işte. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz?"

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Alişan mültecilere müdahale eden ülkelere ateş püskürdü

36 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 36 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.