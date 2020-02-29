Alişan mültecilere müdahale eden ülkelere ateş püskürdü

"Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Koskoca Avrupa, Türkiye'nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten insancıl Avrupa! Sizin insan kriteriniz ne?

Kapıları bir açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacak. Sizin insan kriteriniz sadece kendi ırkınız mı? Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Aramızdaki fark bu işte. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz?"

