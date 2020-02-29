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Alişan mültecilere müdahale eden ülkelere ateş püskürdü
İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından sınır kapılarının açılmasının ardından sınıra giden mültecileri kabul etmeyen Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında mültecilere müdahale etti. Mültecilere atılan gaz ve ses bombalarından aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi etkilendi. Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınıra giden göçmenlere gaz bombası ile müdahale eden ülkelere ateş püskürdü.
Giriş Tarihi: 29.02.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 15:13
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