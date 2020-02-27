Jennifer Lopez'den duygulandıran paylaşım! Binlerce beğeni aldı
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Jennifer Lopez, eski eşi MArc Antony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme Maribel Muniz ve Maximilian David Muniz'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Duygulandıran notu takipçilerinden binlerce beğeni geldi.
Jennifer Lopez, eski eşi MArc Antony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme Maribel Muniz ve Maximilian David Muniz'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.
DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Dünyaca ünlü şarkıcı, Instagram hesabında ikizlerinin yeni doğduğu zamanlardan bir fotoğraf paylaşıp ve "Bugün 12 yaşında olduğunuzu biliyorum ama her zaman benim bebeklerim olacaksınız. İyi ki doğdunuz benim güzel hindistan cevizlerim" notunu düştü.
Lopez'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.
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