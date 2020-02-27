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Jennifer Lopez'den duygulandıran paylaşım! Binlerce beğeni aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
PAYLAŞIMINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI!

, eski eşi MArc Antony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ve 'in doğum gününü hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Duygulandıran notu takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

, eski eşi MArc Antony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ve 'in doğum gününü hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü şarkıcı, Instagram hesabında ikizlerinin yeni doğduğu zamanlardan bir fotoğraf paylaşıp ve "Bugün 12 yaşında olduğunuzu biliyorum ama her zaman benim bebeklerim olacaksınız. İyi ki doğdunuz benim güzel hindistan cevizlerim" notunu düştü.

Lopez'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.

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