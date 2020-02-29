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Türkiye tek yürek oldu! “Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum”

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda 36 Mehmetçik'imiz şehit oldu. Yaşanan acı olay sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken yasa boğan acıya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Ünlü isimler etkinliklerini tek tek iptal ederken sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duydukları acıyı dile getirdi. İşte ünlü isimlerin o paylaşımları...

Giriş Tarihi: 29.02.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 12:58
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Türkiye tek yürek oldu! “Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum”

SONGÜL ÖDEN
"Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum. Yine analar ağlıyor yine; hep onlar ağlıyor. Kedimin ciğeri iyi çalışmıyor diye evimde sigara içen kimseyi misafir edemiyorum. Gözümden sakınıyorum onu. Ben şimdi sizin acınıza ne diyeyim anam!"

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Türkiye tek yürek oldu! “Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum”

'NE DESEK BOŞ'

Çiçeği burnunda anne Gamze Karaman Keçeli de şu cümleleri yazdı:

"Dokuz ay karnında taşıyıp doğduğunda gazı çıktı mı, mamasını yedi mi, ilk adımlarını atarken düşmesin, altını değiştirelim pişik olmasın, yemeğini yesin, okula gitsin, gece üstü açılmasın diye diye oğlunu büyüten, evladını şehit veren anne; kimseyi görmez, duymaz. Allah, hiçbir anne ve babaya böyle bir acı yaşatmasın."

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Türkiye tek yürek oldu! “Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum”

ŞÜKRAN OVALI
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ne desek boş. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yine yandı canımız, yine nefeste yumruk."

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Türkiye tek yürek oldu! “Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum”

EBRU GÜNDEŞ
İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum... Dualarımız sizinle...

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Türkiye tek yürek oldu! “Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum”

Burak Özçivit
"Milletimizin başı sağ olsun"