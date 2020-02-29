BİZE ULAŞIN
Türkiye tek yürek oldu! “Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum”
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda 36 Mehmetçik'imiz şehit oldu. Yaşanan acı olay sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken yasa boğan acıya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Ünlü isimler etkinliklerini tek tek iptal ederken sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duydukları acıyı dile getirdi. İşte ünlü isimlerin o paylaşımları...
Giriş Tarihi: 29.02.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 12:58
- 1
- 41
- 2
- 41
- 3
- 41
- 4
- 41
- 5
- 41