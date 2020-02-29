Türkiye tek yürek oldu! “Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum”

SONGÜL ÖDEN

"Acıyı anlatacak kelime bulamıyorum. Yine analar ağlıyor yine; hep onlar ağlıyor. Kedimin ciğeri iyi çalışmıyor diye evimde sigara içen kimseyi misafir edemiyorum. Gözümden sakınıyorum onu. Ben şimdi sizin acınıza ne diyeyim anam!"

