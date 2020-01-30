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Ebru Yaşar'dan depremzedelere bir TIR dolusu yardım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
EBRU YAŞAR'DAN BİR TIR DOLUSU YARDIM

ve 'da meydana gelen felaketinin ardından tüm elini taşın altına koydu. Ünlü isimler de çeşitli yardım kampanyaları düzenlerken bir yardım da 'dan geldi. Yaşar, depremzedeler için bir TIR dolusu yardım gönderdi.

24 Ocak 2020'de 'da meydana gelen 6.8'lik sonrası, tüm vatandaşlar elini taşın altına koydu. Ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçerken, da elinden geleni yaptı.

Felaket haberinin ardından hemen kolları sıvayan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, bir tır dolusu yardım malzemesi alarak, afet bölgesindeki depremzedelere gönderdi.

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