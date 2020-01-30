Ebru Yaşar'dan depremzedelere bir TIR dolusu yardım

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem felaketinin ardından tüm Türkiye elini taşın altına koydu. Ünlü isimler de çeşitli yardım kampanyaları düzenlerken bir yardım da Ebru Yaşar'dan geldi. Yaşar, depremzedeler için bir TIR dolusu yardım gönderdi.

24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası, tüm vatandaşlar elini taşın altına koydu. Ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçerken, Ebru Yaşar da elinden geleni yaptı.

Felaket haberinin ardından hemen kolları sıvayan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, bir tır dolusu yardım malzemesi alarak, afet bölgesindeki depremzedelere gönderdi.