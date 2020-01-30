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Oscar Ödül Töreni’ne vegan menü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
OSCAR ÖDÜL TÖRENİ’NE VEGAN MENÜ

Önümüzdeki ay verilecek olan 92. ’nin geleneksel öğle yemeği buluşması gerçekleştirildi. Yemekte en dikkat çeken detay ise menü oldu. Menüde hiçbir hayvansal gıdanın kullanılmadığı bir menü oluşturuldu.

saatiyle 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece yapılacak törenle 92. 'nin sahiplerini bulmasına iki hafta kala, adaylarla geleneksel öğle yemeği buluşması gerçekleştirildi. Yemeğe , Florence Pugh ve gibi isimler katılırken, bu starlardan daha fazla dikkat çeken bir detay vardı.

MENÜDE HİÇBİR HAYVANSAL GIDA YOK

ABD merkezli ABC televizyonu muhabiri, George Pennacchio, menüyü Twittter'da paylaştı. Menüde hiçbir hayvansal gıda yok, neredeyse tamamı . Menüde, vegan peynir, ızgara maitake mantarı, humus, meyve, bitter çikolata, vegan ekmek, lavaş gibi seçenekler bulunuyor.

BU BÖYLE SÜRECEK

Yemeğin düzenlendiği günün ilerleyen saatlerinde Oscar'ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, karbon ayak izini azaltmaya yönelik aldığı kararın duyurusunu yayınladı. Akademiden yapılan açıklamada, "Akademi, dünyanın dört bir yanından gelen hikaye anlatıcılarından oluşan bir organizasyondur ve küresel üyeliğimize gezegeni destekleme taahhüdü borçluyuz. Son on yılda, Akademi karbon ayak izini azaltmaya karar verdi. Son yedi yıldır, Oscar töreninin sıfır karbon izi var. Nihai karbon izsiz olma hedefi ile sürdürülebilirlik planımızı genişletmeye devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Oscar 2020 adayları açıklandı! 92. Oscar adayları kimler? OSCAR 2020 ADAYLARI AÇIKLANDI!

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