Oscar Ödül Töreni’ne vegan menü
Önümüzdeki ay verilecek olan 92. Oscar Ödülleri’nin geleneksel öğle yemeği buluşması gerçekleştirildi. Yemekte en dikkat çeken detay ise menü oldu. Menüde hiçbir hayvansal gıdanın kullanılmadığı vegan bir menü oluşturuldu.
Türkiye saatiyle 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece yapılacak törenle 92. Oscar Ödülleri'nin sahiplerini bulmasına iki hafta kala, adaylarla geleneksel öğle yemeği buluşması gerçekleştirildi. Yemeğe Brad Pitt, Florence Pugh ve Renee Zellweger gibi isimler katılırken, bu starlardan daha fazla dikkat çeken bir detay vardı.
MENÜDE HİÇBİR HAYVANSAL GIDA YOK
ABD merkezli ABC televizyonu muhabiri, George Pennacchio, menüyü Twittter'da paylaştı. Menüde hiçbir hayvansal gıda yok, neredeyse tamamı vegan. Menüde, vegan peynir, ızgara maitake mantarı, humus, meyve, bitter çikolata, vegan ekmek, lavaş gibi seçenekler bulunuyor.
BU BÖYLE SÜRECEK
Yemeğin düzenlendiği günün ilerleyen saatlerinde Oscar'ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, karbon ayak izini azaltmaya yönelik aldığı kararın duyurusunu yayınladı. Akademiden yapılan açıklamada, "Akademi, dünyanın dört bir yanından gelen hikaye anlatıcılarından oluşan bir organizasyondur ve küresel üyeliğimize gezegeni destekleme taahhüdü borçluyuz. Son on yılda, Akademi karbon ayak izini azaltmaya karar verdi. Son yedi yıldır, Oscar töreninin sıfır karbon izi var. Nihai karbon izsiz olma hedefi ile sürdürülebilirlik planımızı genişletmeye devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.
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