Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Her Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan dizide Osmanlı’nın devletleşme sürecinde yaşananlar konu ediliyor. Dizinin son bölümünde; Şeyh Edebalı’nın hayatını kurtaran Osman Bey, Bala Hatun’u istemiş ancak olumlu bir dönüş alamamıştı. Peki, Osman Bey’in yeni hamlesi ne oldu? Yannis ise Osman ve Edebalı’yı ele geçirmek için yeni bir planı uygulamaya koydu. İşte, Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı!
Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! ATV'de her Çarşamba akşamı reyting rekorları kıran Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Her hafta heyecanın ve temponun giderek yükseldiği dizide bu hafta; Osman'a işkence yapan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Sofia hakkındaki gerçeği öğrenen Dündar Bey'in tekfura karşı planı ne oldu? Şeyh Edebalı'nın kızını kendisine vermediğini öğrenen Osman ise yeni bir yol izlemeye karar verdi. İşte, Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izleme sayfası…
KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜM FRAGMANI!
Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta yaşanacaklara dair merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.
Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?
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