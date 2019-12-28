Masterchef şampiyonu belli oluyor! Masterchef final ne zaman? Yarışma programı Masterchef Türkiye’de sona gelindi. Son 3 kişinin kaldığı programda bir yarışmacı mutlu sona ulaşacak. Güzide, Cemre ve Alican arasında kıran kırana bir rekabet yaşanacak. Peki, Masterchef final ne zaman yapılacak? İşte yanıtı!

Masterchef final ne zaman? Masterchef finali için geri sayım sürüyor. Masterchef final haftasında sona gelindi. 3 yarışmacının kaldığı programda, yarışmacılar kazanmak için artık tüm kozlarını oynamak zorunda! Peki, Masterchef final ne zaman? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak! Yarışmada son elenen isim Ekin olmuştu. Ekin'in elenmesi sonrası Güzide, Cemre ve Alican son üçe kaldı.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

Masterchef'te bu akşam yarı final oyunu oynanacak. Toplamda 3 oyun oynanacak ve şefler tarafından puanlama yapılacak. 3 oyun sonu en az puanı alan yarışmacı elenecek ve 2 yarışmacı ile final oynanacak. MasterChef 2019'un final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Final bölümünde yine 3 oyun oynanacak. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef'in şampiyonu olacak.

MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NE KADAR?

MasterChef Türkiye 2019'un final ödülü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl birinci olan isim 100 bin TL kazanmıştı. Bu yıl da ödülün 100 bin TL olacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eleme gecesinde oynanan ilk oyundan Güzide Mertcan birinci çıktı. İlk tur sonucunda Güzide 22 puan, Alican ise 17 puan topladı. Gecenin fiyaskosu Ekin oldu. Ekin 13 puanla ilk turdan farkı açılmasına sebep oldu.

Elemede ikinci yemekte yarışmacıların yetenekleri sınandı. Bu yarışın birincisi yine Güzide Mertcan oldu. Özellikle Güzide'nin tabak dizaynı tam puan aldı. Oyunun en düşük puan alan ismi de yine Ekin'di. Oylama sonucu Güzide 43, Alican 36, Ekin ise 29 puan aldı.

Masterchef yarışının son etabından birinci olarak çıkan isim Güzide oldu. Alican yarışı ikinci sırada tamamlayınca elenen isim Ekin oldu. Güzide 64, Alican ise 54 puan aldı. Ekin 42 puanla yarışmaya veda eden isim oldu.