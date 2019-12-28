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Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.12.2019
KOZMONOT ALEKSANDR SEREBROV 1993'TE UZAYDA BİR VİDEO OYUNU OYNAYAN İLK KİŞİ UNVANINI HANGİSİNİ OYNAYARAK KAZANDI?

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı? 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı? sorusunun yanıtı nedir? İşte bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı? 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı? sorusunun yanıtı nedir? İşte bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?

A: Super Mario

B: Tetris

C: Prince of Persia

D: Pac-Man

Doğru cevap: Tetris

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