Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı? 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı? sorusunun yanıtı nedir? İşte bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı? 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı? sorusunun yanıtı nedir? İşte bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?

A: Super Mario

B: Tetris

C: Prince of Persia

D: Pac-Man

Doğru cevap: Tetris