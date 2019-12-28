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Masterchef Güzide özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! Masterchef Güzide’nin eşi bakın kim çıktı
Ekin'in elenmesinin ardından Masterchef'de gözler Güzide'ye çevrildi. Masterchef Güzide eviy ve eşiyle gündeme otururken, özel hayatı internet dünyasında araştırılmaya başlandı. Evinin gösterilmesiyle sosyal medyada gündem olan Masterchef Güzide'nin eşi kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Masterchef Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Yarışmacılardan birisi olan Güzide'nin evi gündeme oturmuştu. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Güzide'nin de evi de merak konusu oldu. İşte, Masterchef Güzide'nin eşi hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 28.12.2019 04:20
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