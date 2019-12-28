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Masterchef Güzide özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! Masterchef Güzide’nin eşi bakın kim çıktı

Ekin'in elenmesinin ardından Masterchef'de gözler Güzide'ye çevrildi. Masterchef Güzide eviy ve eşiyle gündeme otururken, özel hayatı internet dünyasında araştırılmaya başlandı. Evinin gösterilmesiyle sosyal medyada gündem olan Masterchef Güzide'nin eşi kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Masterchef Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Yarışmacılardan birisi olan Güzide'nin evi gündeme oturmuştu. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Güzide'nin de evi de merak konusu oldu. İşte, Masterchef Güzide'nin eşi hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 04:20
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Masterchef Güzide özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! Masterchef Güzide’nin eşi bakın kim çıktı
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Masterchef Güzide özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! Masterchef Güzide’nin eşi bakın kim çıktı

Masterchef Güzide'nin eşi kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Masterchef Türkiye yarışmacılarından birisi olan Güzide lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor. Güzide'nin evi görenleri şaşırtıyor. Peki, Masterchef Güzide'nin evi nerede? Masterchef Güzide eşi kimdir? 'MasterChef Türkiye' yarışmasında şampiyonluk mücadelesi veren Güzide Mertcan, "7 milyon TL'lik ev" haberleri ve sonrasında yaptığı açıklama ile konuşulmaya devam ediyor.

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Masterchef Güzide özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! Masterchef Güzide’nin eşi bakın kim çıktı

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Masterchef Türkiye yarışmacısıdır. Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. 31 yaşındadır. Celal Bayar Üniversitesi mezunu.

GÜZİDE MERTCAN NE İŞ YAPIYOR?

Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı. Şuan yeni güzellik merkezi tadilat sürecinde.

Instagram'da en özel anlarını paylaşan Güzide Mertcan'ın 337 bin takipçisi var.

Instagram'da paylaştığı ev fotoğrafı ve videolarından sonra topa tutulan, lüks içinde yaşadığı iddiaları dilden dile dolanan Güzide Mertcan'ın, eşinin mesleği merak konusu oldu.

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Masterchef Güzide özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! Masterchef Güzide’nin eşi bakın kim çıktı

GÜZİDE MERTCAN EVİ NEREDE?

Güzide Mertcan'ın villası gündem olmuştu. O iddalara ilişkin açıklama Güzide'den geldi: "Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır. Dün birçok haber sitesinde yayınlanan Güzidenin 7 milyonluk evi, Güzidenin lüks yaşantısı vb. başlıklı atılan art niyetli olduğunu düşündüğüm haberlere cevap vermek isterim." dedi.

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Masterchef Güzide özel hayatıyla sosyal medyayı salladı! Masterchef Güzide’nin eşi bakın kim çıktı

GÜZİDE MERTCAN EŞİ KİMDİR?

Eşi hakkında Güzide şunları söyledi: "Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlamayayım. Gerçi araştırmak isteyen internete adını yazsa dahi doğru bilgiye ulaşabilirdi fakat belli ki uydurmak daha kolaylarına geldi. Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı."