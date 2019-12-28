28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! Her Cumartesi ve Pazartesi akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü 28 Aralık akşamı ekranlarda! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar 12 soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerinde büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.
28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ATV'nin hem kazandıran hem bilgilendiren yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
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