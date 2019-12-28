MasterChef Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sır ortaya çıktı!

Masterchef son bölümünde kıran kırana bir mücadele yaşanmış yarıştan Güzide ve Alican galip çıkmıştı. Toplamda oynan 3 oyunun kaybedeni ise Ekin olmuştu. Ekin, Masterchef'e veda ederek yarışma hayatını 4'üncülükle kapatmıştı. Öte yandan yarışmaların bireysele dönmesiyle jürilerden sürekli eleştiri alan Güzide, büyük atak yaptı. Yarı finale adını yazdıran Güzide'nin bu değişimi jürilerin de gözünden kaçmadı. Kısa sürede büyük yol kat eden Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sırrı!

Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 19:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





