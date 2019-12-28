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MasterChef Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sır ortaya çıktı!

Masterchef son bölümünde kıran kırana bir mücadele yaşanmış yarıştan Güzide ve Alican galip çıkmıştı. Toplamda oynan 3 oyunun kaybedeni ise Ekin olmuştu. Ekin, Masterchef'e veda ederek yarışma hayatını 4'üncülükle kapatmıştı. Öte yandan yarışmaların bireysele dönmesiyle jürilerden sürekli eleştiri alan Güzide, büyük atak yaptı. Yarı finale adını yazdıran Güzide'nin bu değişimi jürilerin de gözünden kaçmadı. Kısa sürede büyük yol kat eden Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sırrı!

Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 19:16
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MasterChef Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sır ortaya çıktı!

Masterchef son bölümünde kıran kırana bir mücadele yaşanmış yarıştan Güzide ve Alican galip çıkmıştı. Toplamda oynan 3 oyunun kaybedeni ise Ekin olmuştu. Ekin, Masterchef'e veda ederek yarışma hayatını 4'üncülükle kapatmıştı. Öte yandan yarışmaların bireysele dönmesiyle jürilerden sürekli eleştiri alan Güzide, büyük atak yaptı. Yarı finale adını yazdıran Güzide'nin bu değişimi jürilerin de gözünden kaçmadı. Kısa sürede büyük yol kat eden Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sırrı!

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MasterChef Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sır ortaya çıktı!

Acun Ilıcalı`nın yapımcısı olduğu `MasterChef Türkiye`nin 27 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümünde elenen isim Ekin Eylem Ulaş oldu.

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MasterChef Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sır ortaya çıktı!

Alican Sabunsoy, Güzide Mertcan ve Cemre Uyanık, fenomen yarışmada isimlerini yarı finale yazdırmayı başardı.

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MasterChef Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sır ortaya çıktı!

Duygusal anlara sahne olan eleme gecesine damga vuran ise Güzide oldu. Üç etaplı oyunun hepsini kazanan yarışmacının, final haftasındaki başarısı şeflerin gözünden kaçmadı.

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MasterChef Güzide'nin herkesten sakladığı büyük sır ortaya çıktı!

Birkaç hafta öncesine kadar tabaklama konusunda şeflerden sürekli eleştiri alan Güzide, final haftasında bambaşka bir görüntü çizdi.