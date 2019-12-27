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Yerli otomobil tanıtımında Kuruluş Osman sürprizi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
YERLİ OTOMOBİL TANITIMINDA KURULUŞ OSMAN SÜRPRİZİ

Türkiye’nin 60 yıllık rüyası olan bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobilin tanıtımında birçok sürpriz isim de yer aldı. ekibi ve de tanıtıma katılanlar arasındaydı.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili bugün gerçekleşen muhteşem törenle tanıtıldı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende birçok sürpriz isim yer aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (), 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonunu Türkiye'yle buluşturdu.

Yerli otomobil tanıtımında Kuruluş Osman sürprizi YERLİ OTOMOBİL TANITIMINDA KURULUŞ OSMAN SÜRPRİZİ

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı 'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetle tanıtıldı.

Davette yerli otomobili görmeye gelenler arasında 'ın yıldızı de vardı. Tanıtıma katılan Burak Özçivit, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Ve örtü kalktı! İşte Türkiye'nin yerli otomobilinde ilk görüntüler |Video sondakika haberi VE ÖRTÜ KALKTI! İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİNDE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO SONDAKİKA HABERİ
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yerli Otomobil tanıtım programında önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "YERLİ OTOMOBİL" TANITIM PROGRAMINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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