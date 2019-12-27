Yerli otomobil tanıtımında Kuruluş Osman sürprizi
Türkiye’nin 60 yıllık rüyası olan yerli otomobil bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobilin tanıtımında birçok sürpriz isim de yer aldı. Kuruluş Osman ekibi ve Burak Özçivit de tanıtıma katılanlar arasındaydı.
Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili bugün gerçekleşen muhteşem törenle tanıtıldı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende birçok sürpriz isim yer aldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonunu Türkiye'yle buluşturdu.
Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetle tanıtıldı.
Davette yerli otomobili görmeye gelenler arasında Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de vardı. Tanıtıma katılan Burak Özçivit, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.
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