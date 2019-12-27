Türkiye’yi terk eden Can Yaman günler sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Peş peşe yaptığı açıklamalarla eleştiri yağmuruna tutulan Can Yaman Türkiye’den ayrılmış ve Brezilya’ya gitmişti. Ünlü oyuncu günler sonra İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, yapımcı Faruk Turgut'un talimatı ile İstanbul'dan uzaklaşmış ve Brezilya'ya gitmişti. Ünlü oyuncu, günler sonra İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden Can Yaman, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" dedi.
30 yaşındaki oyuncu, 6 Ocak'tan vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak.
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