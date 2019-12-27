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Türkiye’yi terk eden Can Yaman günler sonra ortaya çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.12.2019
TÜRKİYE’Yİ TERK EDEN CAN YAMAN GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Peş peşe yaptığı açıklamalarla eleştiri yağmuruna tutulan Türkiye’den ayrılmış ve ’ya gitmişti. Ünlü oyuncu günler sonra Havalimanı’nda görüntülendi.

'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan , yapımcı Faruk Turgut'un talimatı ile 'dan uzaklaşmış ve 'ya gitmişti. Ünlü oyuncu, günler sonra 'nda görüntülendi.

Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden Can Yaman, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" dedi.

30 yaşındaki oyuncu, 6 Ocak'tan vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak.

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