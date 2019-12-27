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27.12.2019

Yerli otomobil tanıtımında Kuruluş Osman sürprizi

Türkiye’nin 60 yıllık rüyası olan yerli otomobil bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobilin tanıtımında birçok sürpriz isim de yer aldı. Kuruluş Osman ekibi ve Burak Özçivit de tanıtıma katılanlar arasındaydı.

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Yerli otomobil tanıtımında Kuruluş Osman sürprizi
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