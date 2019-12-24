Masterchef final ne zaman? Masterchef büyük ödül ne kadar?
Masterchef final ne zaman? Masterchef final haftası heyecanı başladı ve 4 yarışmacı büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya rekabete başladı. Peki, Masterchef büyük ödül ne kadar? Masterchef’te büyük final için geri sayım yapılıyor. Finale kalan Güzide, Alican, Cemre ve Ekin yaptıkları yemeklerle en yüksek puanı alarak yarışmayı kazanmak istiyor. Peki, Masterchef final ne zaman? İşte detaylar…
Masterchef büyük ödül ne kadar? İlgiyle takip edilen yarışmada final haftası başladı. Kazananın belli olacağı Masterchef final ne zaman sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Son dörde kalan yarışmacılar en güzel yemekleri yapmak için kıyasıya bir yarış içerisinde. Güzide, Ekin, Alican ve Cemre arasındaki mücadele sürüyor. Eleme potasına kalan adayların belli olması ve finale adım adım yaklaşılmasıyla birlikte Masterchef final ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Masterchef final gecesi ve büyük ödül hakkında merak edilenler!
MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?
MasterChef'in final haftası programını Somer Şef açıkladı. Somer Sivrioğlu büyük finalin takvimi açıkladı. İşte, Somer Şef'in açıklamaları:
"Pazartesi, salı ve perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün 3 bireysel oyun oynayacağız.
Bunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak. İkincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız. Üçüncüsü ise şeflerin imza yemekleri olacak.
Her oyundan sonra her şef 10 üzerinden yaptığınız tabağa puan verecek. 3 oyunun toplamında 90 puan üzerinden en az puan alan yarışmacı bu gece birinci eleme adayı olacak. Salı ve perşembe akşamları 2. ve 3. eleme adayları belli olacak.
Cuma günü ise elemeye kalan 3 aday yine 3 oyun oynayacak. En az puan alan yarışmacı MasterChef 4.'sü olarak veda edecek.
Cumartesi gecesi ise kalan 3 yarışmacı mücadele edecek. En az puanı alan isim 3. olacak. Pazar akşamı ise büyük finale kalan 2 yarışmacı MasterChef 2019'un şampiyonu olmak için mücadele edecek".
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?
MasterChef'te büyük ödül geçen sezon 100 bin TL'yidi. Bu sezon da birinci olan ismin 100 bin TL alması bekleniyor.
Öte yandan şefler geçmiş bölümlerde Türkiye'nin MasterChef'i olan şampiyona bu yıl birincilik kupasının verileceği açıkladı.
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