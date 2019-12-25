Şarkıcı Edis Görgülü asker oldu

Değiştirdiği imajıyla ve başladığı yeni albüm çalışmalarıyla sevenlerini heyecanlandıran şarkıcı Edis Görgülü, askere gitti. İskenderun’daki birliğine teslim olan Görgülü, objektiflere poz verdi.

Son dönemde değiştirdiği imajıyla gündeme gelen Edis Görgülü, bedelli askerlik görevini yapmak için İskenderun'daki birliğine teslim oldu.

BİRLİĞİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Askerlik görevini bahriyeli olarak yapacak olan şarkıcı, birliğine teslim olmadan önce fotoğraf çekildi. Geçen ay saçlarını sarıya boyatan Edis'in, kısalttığı saçlarını da askerlik öncesinde gerçek rengine döndürmesi de dikkat çekti.