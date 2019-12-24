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Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!
Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef yarışmasında finale kalan 4 kişiden birisi olan Alican sosyal medyada trend oldu. Final haftasında Alican'ın aldığı puanı hak etmediğini düşünenler genç yarışmacı hakkında mesaj atıyor. Peki, Masterchef Alican kimdir? İşte Alican Sabunsoy hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 24.12.2019 02:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 02:11
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