24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!

Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef yarışmasında finale kalan 4 kişiden birisi olan Alican sosyal medyada trend oldu. Final haftasında Alican'ın aldığı puanı hak etmediğini düşünenler genç yarışmacı hakkında mesaj atıyor. Peki, Masterchef Alican kimdir? İşte Alican Sabunsoy hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 02:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 02:11
  • 1
  • 9
Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!

Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy kimdir sorusuna Masterchef izleyicileri yanıt arıyor. Masterchef'te en iyi şef olmak için kıyasıya yarış sürüyor. Yarışmada final haftası başlarken finale kalan 4 yarışmacıdan birisi olan Alican trend oldu. Peki, Masterchef Alican kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican'ın final haftasında aldığı puana tepki gösteren yarışmanın takipçileri tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

  • 2
  • 9
Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

  • 3
  • 9
Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!

İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

  • 4
  • 9
Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

  • 5
  • 9
Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.