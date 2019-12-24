Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!

Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy kimdir sorusuna Masterchef izleyicileri yanıt arıyor. Masterchef'te en iyi şef olmak için kıyasıya yarış sürüyor. Yarışmada final haftası başlarken finale kalan 4 yarışmacıdan birisi olan Alican trend oldu. Peki, Masterchef Alican kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican'ın final haftasında aldığı puana tepki gösteren yarışmanın takipçileri tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.