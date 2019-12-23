23 Aralık Masterchef final haftası eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme adayı kmdir?

23 Aralık Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef final haftası heyecanı başladı. Masterchef final haftası eleme adayı kim oldu? Yarışmacıların yemek yapma konusundaki yeteneklerini sergilediği Masterchef yarışmasında final haftası başladı. Yarışmacılar 3 oyunda farklı yemek yaptı ve şefler tek tek bütün yarışmacılara puan verdi. En az puan alan yarışmacı eleme potasına kaldı. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı!

Masterchef eleme adayı kim oldu? 23 Aralık Masterchef eleme adayı yarışmanın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Masterchef final haftası eleme adayları belli oluyor. Güzide, Cemre, Ekin ve Alican'ın final haftasına kaldığı programda yarışmacılar final haftasının ilk gecesinde 3 farklı yemek yaptı. Şefler yemekleri ve sunumları tadarak puanlama yaptı. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMDİR? (23 ARALIK)

İlk gece yapılan yarışmalar sonucunda Masterchef'te eleme potasına ilk giden isim Ekin oldu.

MASTERCHEF PUAN DURUMU (GÜZİDE - ALİCAN - CEMRE - EKİN)

1. oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 4, Cemre 6, Ekin 4

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 6, Ekin 5

2. oyun:

Somer Şef: Güzide 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Danilo Şef: Güzde 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Mehmet Şef: Güzide 8, Alican 5, Cemre 7, Ekin 4

3. oyun için yemekler biraz sonra tamamlanacak ve şefler puanlarını verecek.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

MasterChef'in final haftası programını açıklayan Somer Sivrioğlu, büyük finalin 29 Aralık Pazar günü yapılacağını duyurdu. İşte Somer Şef'in açıklamaları:

"Pazartesi, salı ve perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün 3 bireysel oyun oynayacağız.

Bunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak. İkincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız. Üçüncüsü ise şeflerin imza yemekleri olacak.

Her oyundan sonra her şef 10 üzerinden yaptığınız tabağa puan verecek. 3 oyunun toplamında 90 puan üzerinden en az puan alan yarışmacı bu gece birinci eleme adayı olacak. Salı ve perşembe akşamları 2. ve 3. eleme adayları belli olacak.

Cuma günü ise elemeye kalan 3 aday yine 3 oyun oynayacak. En az puan alan yarışmacı MasterChef 4.'sü olarak veda edecek.

Cumartesi gecesi ise kalan 3 yarışmacı mücadele edecek. En az puanı alan isim 3. olacak. Pazar akşamı ise büyük finale kalan 2 yarışmacı MasterChef 2019'un şampiyonu olmak için mücadele edecek".