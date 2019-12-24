Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm tek parça izle! | ATV

EDHO 153. bölüm izle! ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! Salı akşamlarının sevilen dizisi EDHO'da bu hafta Meryem'in ölüm haberi herkeste şok etkisi yarattı. Meryem'in dönüşünü sevinçle bekleyen Hızır, sevdiğinin tabutunu görünce adeta yıkıldı. Tufan ve Hızır arasındaki savaşta ise Tufan etrafına yandaşlarını toplamaya başladı. Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırladı. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun oldu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm tek parça izleme linki!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm izle! Her hafta nefes kesen sahnelerle ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm tek parça izleme linki dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta; Meryem'in dönüş haberi Çakırbeyliler arasında heyecan uyandırmıştı. Ancak bu haber aslında kara haberdi. Meryem'in öldüğünün ortaya çıkması Hızır'ı adeta yıktı. Hızır ve Tufan arasındaki savaş ise yeni bir boyut kazandı. Düşmanlarını ortadan kaldırmak isteyen Hızır onları tuzağa düşürecek planı hazırladı! İşte, EDHO 153. bölüm izleme sayfası...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 153. BÖLÜM İZLE!

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EDHO'DA ÇOK KONUŞULAN SAHNE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem öldü mü? EDHO dizisinde bölüme damga vuran Meryem sahnesi! ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümünde Meryem'in diziye dönüş sinyalleri verilmesi dizinin takipçileri tarafından Meryem geri mi dönüyor olarak yorumlandı. Ancak dizisinin son sahnesinde gösterilen tabut Meryem'in öldüğüne dair sinyaller verdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar.

Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.