Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 150. bölüm izle! – ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi EDHO 150. bölüm izle! Her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle. Dizide bu hafta; Sınırsızlar ile Altan’ın ortaklığını bitirmek için Çakırbeyliler harekete geçecek. Daha önce Haşmet’in ölüm kararını veren Tipi, Haşmet’in kapısına dayanacak. Açığa çıkmamak için konuşabilecek herkesi yok eden Tufan ise bir cinayet daha işlemek üzere… İşte, EDHO 150. bölüm izleme ekranı…

EDHO 150. bölüm izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle! Reyting rekortmeni dizide heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sırların açığa çıkmaması için engelleri temizleyen Tufan''ın eli yine kana bulanacak. Ancak beklenmedik bir kişi bu ana şahit olacak. Tipi düşmanı Haşmet'e saldırırken bu hareketle herkesin sabrını zorlayacak. Çakırbeyliler ise büyük düşmanı yok etmek için Sınırsızlar'a adım atacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izleme sayfası!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. BÖLÜM İZLE!

Dizinin yeni bölümünü saat 20:00'den itibaren ATV canlı yayınla televizyondan izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. SON BÖLÜM İZLE!

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BU HAFTA!

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir.

Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır. Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır.

Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.