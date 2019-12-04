Sosyetik iş adamı Emir Uyar Adriana Lima’yı unutamadı!
Sosyetik iş adamı Emir Uyar, iki ay önce ayrıldığı Adriana Lima’yı unutamadı. Uyar, şu sıralar yeniden sosyal medyada takibe aldığı modeli barışmaya ikna etmekle meşgul...
Eylül'de Adriana Lima ile aşkı biten Türk iş adamı Emir Uyar'ın aklı Brezilyalı modelde kaldı. Lima ila yaşadığı aşkla bu yaza damgasını vuran Uyar, ayrılık sonrası Lima ile sosyal medyada takipleşmeyi bırakmıştı.
Bu yaz Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda el ele poz veren ikili, sürpriz aşklarıyla olay olmuştu.
TAKİBE TAKİP!
O günden beri güzel modelle iletişimini koparan çapkın iş adamının eski aşkı Elisabeth Vela'ya geri döndüğü öne sürüldü. Ancak, önceki gün sosyal medyadaki bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Uyar, iki aydır görüşmediği Adriana Lima'yı Instagram'da yeniden takibe aldı. Dünyaca ünlü modelden de Uyar'a aynı şekilde karşılık geldi. Bir yandan eski aşkı Elisabeth Vela ile barışan diğer yandan da Lima ile sosyal medyada yakınlaşan iş adamının bu hali, "Emir, ikili mi oynuyor?" dedirtti. Bu arada Uyar, 'reklam aşkı' iddiasıyla kendisini terk eden Lima'nın gönlünü alabilmek için kesenin ağzını açtı. Sosyetik iş adamı, iddiaya göre Lima'yı pahalı jestleriyle yeniden tavlamayı çalışıyor.
Güzel modelin, çapkınlıklarıyla ünlü iş adamına bir şans daha verip vermeyeceği merak konusu...
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