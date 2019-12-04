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04.12.2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. son bölüm tek parça izle | EDHO yeni bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. yeni bölüm izle! ATV dizisi EDHO 150. son bölüm tek parça izle! Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. yeni bölümü nefes kesti. EDHO dizisinde bu hafta; Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır. Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır. EDHO 150. yeni bölüm tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. Bölüm izle yeni bölüm izle

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir. Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır. Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır. Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.

Eşkıya izle son bölüm izle yeni bölüm izle

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