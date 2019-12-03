Ersay Üner'den bir günde iki klip!

Nokta isimli albümü ile başarısını sürdüren Ersay Üner 16 saatte iki klip çekti. Selam ve Güm şarkılarına klip çeken Üner'e klibinde güzel oyuncu Şükran Ovalı eşlik etti.

Nokta isimli albümü ile başarı çıtasını zirveye taşıyan başarılı müzisyen ve yorumcu Ersay Üner, müzikseverlerin ve takipçilerinin kendisinden beklediği klip çalışmalarını tamamladı.

Yalnızca 16 saatte iki klip birden çeken Ersay Üner, Selam ve Güm şarkılarını Bedran Güzel yönetmenliğinde ve Veli Kuzlu yönetmenliğinde kliplendirdi.

ŞÜKRAN OVALI EŞLİK ETTİ

Birbirinin devamı niteliğinde yayınlanacak olan iki klibinden ilki olan Selam şarkısının klibi, Plan Sekans yani one shot tekniği ile çekildi. Klipte kullanılan araba, tek kamerayla kesintisiz çekim için klibe özel olarak yeniden dizayn edildi. Ersay Üner'e klipte güzel ve başarılı oyuncu Şükran Ovalı eşlik etti. Hazırlıkları 10 günde tamamlanan klip, Ataköy sokaklarında tamamlandı.

Ersay Üner'in yeni klibi Selam, DMC etiketiyle yakında tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini alacak.