Avukat Hülya Kuran kimdir? Esra Erol’daki avukat Hülya Kuran eşi, çocukları kimdir?

Hülya Kuran kimdir? Esra Erol’daki avukat Hülya Kuran eşi çocukları kimdir? ATV’nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol’da avukat Hülya Kuran kimdir sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Hülya Kuran özel bir avukatlık firmasında çalışıyor. Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Evli olan Hülya Kuran'ın biri kız biri erkek 2 çocuğu var.

Avukat Hülya Kuran kimdir? Esra Erol'un programına katılan avukat Hülya Kuran kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Hülya Kuran eşi çocukları kimdir? Yaşanan olayları hukuki açıdan değerlendiren ve programa katılanlara tavsiyeler veren Hülya Kuran, özel bir avukatlık firmasında çalışıyor. Aslen Çanakkaleli olan Kuran iki çocuk annesi. İşte, Hülya Kuran hakkında merak edilenler…

HÜLYA KURAN KİMDİR?

Hülya Kuran özel bir avukatlık firmasında çalışıyor. Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Evli olan Hülya Kuran'ın biri kız biri erkek 2 çocuğu var.

HÜLYA KURAN EŞİ KİMDİR?

Avukat Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli. Eşi Selami Kuran bir hukuk profesörü.