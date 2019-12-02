Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izle! ATV’de her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar 12 soruyu da doğru cevaplayıp 1 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.

2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izle! Her Cumartesi ve Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen yarışmada heyecan tüm hızıyla sürüyor. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme ekranı haberimizde!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?