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Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocası karpuz almadı diye...

Esra Erol'da canlı yayınında akılalmaz kaçış öyküsü! 15 yıllık eşi Makbule Tunçbilek'i bulmak için Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti. Eşi Makbula Tunçbilek ise skandal açıklamalarda bulunarak, "Kocam 13 yıl önce ben hamileyken bana karpuz almadı. Alsaydı ben evden kaçmazdım." ifadelerini kullandı. Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, yıllar sonra eşi Makbule Tunçbilek ile canlı yayında yüzleşti.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 20:27
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Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocası karpuz almadı diye...

Esra Erol'da canlı yayınında akılalmaz kaçış öyküsü! 15 yıllık eşi Makbule Tunçbilek'i bulmak için Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti. Eşi Makbula Tunçbilek ise skandal açıklamalarda bulunarak, "Kocam 13 yıl önce ben hamileyken bana karpuz almadı. Alsaydı ben evden kaçmazdım." ifadelerini kullandı. Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, yıllar sonra eşi Makbule Tunçbilek ile canlı yayında yüzleşti.

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Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocası karpuz almadı diye...

ATV ekranlarının fenomen programı Esra Erol'da da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet Tunçbilek, evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'un kapısını çaldı.

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Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocası karpuz almadı diye...

Akrabamız dedikleri Bayram isimli bir şahıs hayatlarına girene kadar bir problem yaşamadıklarını söyleyen Mehmet Tunçbilek, eşinin Bayram Karaseyit ile kaçtığını iddia etti.

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Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocası karpuz almadı diye...

"Boşanıp gitseydi bana bu kadar koymazdı." diyen Mehmet Tunçbilek'in iddiasına göre eşi Makbule Tunçbilek, çocukların üzerine kapıyı kitleyip kaçtı. Kaçtıktan sonra da eşi Mehmet Tunçbilek'i arayarak "Ben Bayram'ı kaçırdım." ifadelerini kullandı.

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Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocası karpuz almadı diye...

Kendisinin yanında birbirlerine samimi bir şekilde davrandıklarını dile getiren Mehmet Tunçbilek, eşinin karpuz almadığı için evi terk ettiğini ve Bayram Karaseyit'in de bir kilo etle onu kandırıp kaçırdığını iddia etti.