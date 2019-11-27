Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocası karpuz almadı diye...

Esra Erol'da canlı yayınında akılalmaz kaçış öyküsü! 15 yıllık eşi Makbule Tunçbilek'i bulmak için Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti. Eşi Makbula Tunçbilek ise skandal açıklamalarda bulunarak, "Kocam 13 yıl önce ben hamileyken bana karpuz almadı. Alsaydı ben evden kaçmazdım." ifadelerini kullandı. Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, yıllar sonra eşi Makbule Tunçbilek ile canlı yayında yüzleşti.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 20:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





