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Esra Erol'da son dakika gelişmesi! Melahat B.'nin oğluna yeniden DNA testi yapıldı! İşte o sonuç...

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan Melahat B. olayında bir skandal daha yaşandı. Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diye boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler izleyenleri şoke etti. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından DNA testi isteyen eşi Ramazan, 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat B. ile tek celsede boşandı. İlk çocuğunun Celal isimli birinden ikinci çocuğunun da Mehmet Muhammet Güneş isimli birinden olduğunu iddia eden Melahat, bugün bir kez daha Esra Erol'da canlı yayınına katıldı. İkinci çocuğuna tekrardan DNA testi yapılan Melahat B.'nin iddia ettiği gibi oğlunun babası Mehmet Muhammet Güneş mi? İşte Türkiye'nin merakla beklediği o DNA testi sonucu...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 19:27
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Esra Erol'da son dakika gelişmesi! Melahat B.'nin oğluna yeniden DNA testi yapıldı! İşte o sonuç...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı.

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Esra Erol'da son dakika gelişmesi! Melahat B.'nin oğluna yeniden DNA testi yapıldı! İşte o sonuç...

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti.

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Esra Erol'da son dakika gelişmesi! Melahat B.'nin oğluna yeniden DNA testi yapıldı! İşte o sonuç...

Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi.

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Esra Erol'da son dakika gelişmesi! Melahat B.'nin oğluna yeniden DNA testi yapıldı! İşte o sonuç...

İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etti.

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Esra Erol'da son dakika gelişmesi! Melahat B.'nin oğluna yeniden DNA testi yapıldı! İşte o sonuç...

Melahat B., ikinci çocuğu için DNA testini kabul edeceğini fakat ilk çocuğu için DNA testini asla kabul etmeyeceğini söyledi.