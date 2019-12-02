Kimse Bilmez’de Barış Manço rüzgarı! İki kardeş birlikte söyledi

Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in dün yayınlanan bölümüne Keremcem ve Burak Serdar Şanal’ın söylediği şarkı damga vurdu. Dizide Ali ve Süleyman adında iki kardeşi canlandıran ikili doğdukları evde söyledikleri ‘Bugün Bayram’ şarkısıyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Atv'nin sevilen başarılı dizisi Kimse Bilmez'de iki kardeşi canlandıran Keremcem ve Burak Serdar Şanal Pazar günü yayınlanan bölümündeki özel bir sahne için birlikte stüdyoya girerek şarkı söyledi.

Keremcem ve Burak Serdar Şanal, eğlenceli bir atmosferde Barış Manço'nun unutulmaz eserini seslendirmekten büyük keyif aldı.

Önceki bölümde kavuşan Ali ve Süleyman kardeşlerin doğdukları evde söyledikleri çocukluk şarkısı 'Bugün Bayram', izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.