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Kimse Bilmez’de Barış Manço rüzgarı! İki kardeş birlikte söyledi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
KİMSE BİLMEZ’DE BARIŞ MANÇO RÜZGARI!

Atv’nin sevilen dizisi ’in dün yayınlanan bölümüne ve ’ın söylediği şarkı damga vurdu. Dizide Ali ve Süleyman adında iki kardeşi canlandıran ikili doğdukları evde söyledikleri ‘’ şarkısıyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Atv'nin sevilen başarılı dizisi 'de iki kardeşi canlandıran ve Pazar günü yayınlanan bölümündeki özel bir sahne için birlikte stüdyoya girerek şarkı söyledi.

Kimse Bilmez’e damga vuran Barış Manço şarkısı! İki kardeş birlikte söyledi KİMSE BİLMEZ'E DAMGA VURAN BARIŞ MANÇO ŞARKISI!

Keremcem ve Burak Serdar Şanal, eğlenceli bir atmosferde 'nun unutulmaz eserini seslendirmekten büyük keyif aldı.

Önceki bölümde kavuşan Ali ve Süleyman kardeşlerin doğdukları evde söyledikleri çocukluk şarkısı '', izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kimse Bilmez 24.yeni bölüm tek parça izle! Ali, Sevda'ya çok özel bir sürpriz hazırlar KİMSE BİLMEZ 24.YENİ BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! ALİ, SEVDA'YA ÇOK ÖZEL BİR SÜRPRİZ HAZIRLAR

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